Dostlarıyla eğlendi

Yaz aylarını Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'da geçiren Elif Dürüst eğlenceli gecesini sosyal medya hesabından paylaştı. İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Hanım, dinlenmek için daima Bodrum'u tercih ediyor. Akşam yemeği yamek için yakın dostları Rabia Güreli ve Esra Civelek ile bir araya gelen Dürüst, iddialı tarzıyla da gecenin dikkat çeken isimlerindendi. Yemekten sonra dostlarıyla sohbet edip eğlenen Elif Dürüst, geceden fotoğraf karelerini instagram hesabından paylaştı.