Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı; 2 Grammy Ödülü, 4 Brit Ödülü ve 18 ARIA Müzik Ödülü bulunan şarkıcı Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi. Bodrum'da bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser veren Minogue'nin görüntüleri gündem oldu. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isiminde katıldığı gecede Elif Dürüst, Alara Koçibey gibi isimler şıklıklarıyla dikkat çekti İbrahim-Maya Bitargil, Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ, Pınar-Murat Talay çiftleri de gecede Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler.