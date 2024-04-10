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Bayram coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aileleri ve dostlarıyla birlikte bayramı en güzel şekilde değerlendiriyorlar

Giriş: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Bayram coşkusu...

Ramazan Bayramı'nda tüm Türkiye evde ve tatil bölgelerinde vakit geçiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında alan cemiyet hayatının ünlü simaları bayramı aileleriyle ve dostlarıyla keyifli anlar geçirerek yaşıyor. Aslışah Alkoçlar Demirağ çocukalarıyla birlikte Dubai'de bayramı kutlarken, Berrin Zorlu'da bayramı Zeytin Adası'ndan kutladı. Aslıhan Koruyan Sabancı ise evinde çekildiği fotoğraf karesiyle takipçilerinin bayramını kutladı. Beyza Uyanoğlu ise ailesiyle birlikte keyifli bir tatil geçirdi. Neslişah Alkoçlar Düzyatan ise ailece çektirdikleri fotoğraflarıyla herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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