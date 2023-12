World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni yaşını kutladı. Dostlarının sürpriziyle duygusal anlar yaşayan keyifli günden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.