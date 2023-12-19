Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Giriş: 19 Aralık 2023 Salı
ASLIHAN KORUYAN SABANCI YENİ YAŞINI KUTLADI.
ASLIHAN KORUYAN SABANCI, MONİK İPEKEL
ASLIHAN KORUYAN SABANCI, REYHAN İPEKEL
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Yeni yaşını kutladı
Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
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