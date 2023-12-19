Yeni yaşını kutladı

Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.

Giriş: 19 Aralık 2023 Salı

ASLIHAN KORUYAN SABANCI YENİ YAŞINI KUTLADI.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI, MONİK İPEKEL

ASLIHAN KORUYAN SABANCI, REYHAN İPEKEL

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Yeni yaşını kutladı

Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Aşıkların Londra gezisi...

Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti Londra'da tatil yaptı.

Yeni yaşını kutladı

Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Sabancı'ya ailece kutlama

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Benardete çiftinin torun sevinci...

İş insanı Adil Benardete ve eşi Beyhan Benardate çifti torun sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Eczacıbaşı'ndan 'İstanbul' manzarası...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul'da çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.