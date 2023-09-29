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Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Giriş: 29 Eylül 2023 Cuma
Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı öncü girişimlere bir yenisini ekleyerek 130 yıllık deneyimiyle varolan eğitim ve danışmanlık merkezi EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı. Okulun imza töreni önceki gün Vakko Hotel & Residence’ta gerçekleştirildi. Vakko Yönetim Kurulu Cem Hakko ve EHL Genel Müdürü Andre Mack, okul yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende okulla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak İstanbul’daki okulda eğitimler, Ocak 2024’te başlayacak. Vakko’nun EHL Group, Switzerland ile kurduğu iş birliği kapsamında Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak okul, ağırlama alanında mesleki eğitim ve öğretim için mükemmellik standartlarını belirleyecek. Dünyanın en iyi otelcilik okulunun 130 yıllık deneyimi ile Vakko kültürünü ve servis kalitesini buluşturan iş birliği, gelecek nesillere ağırlama ve hizmet endüstrisindeki kariyerlerini inşa edebilecekleri heyecan verici bir fırsat sunacak.

Onur AYDIN

Vakko Holding Cem Hakko Vakko Esmod Moda Akademisi EHL Group

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