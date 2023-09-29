Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Giriş: 29 Eylül 2023 Cuma
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE JAKLİN GÜNER EHL GROUP İLE İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.
CEM HAKKO VE EHL GROUP GENEL MÜDÜRÜ ANDRE MACK
CEM HAKKO, JAKLİN GÜNER, ANDRE MACK
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko'dan eğitime yatırım!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.
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