Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Giriş: 29 Eylül 2023 Cuma

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE JAKLİN GÜNER EHL GROUP İLE İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.

CEM HAKKO VE EHL GROUP GENEL MÜDÜRÜ ANDRE MACK

 

CEM HAKKO, JAKLİN GÜNER,  ANDRE MACK

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık uyum...

Nevbahar Koç
Tarz ve modern...

Aylin Tahincioğlu
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Boyner'den 60. yaşına kutlama

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 60. yaşını kutladı.
Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

'Evrende Bir İz' sergisi...

Sanatsever ünlü simalar 'Evrende Bir İz' sergisinde bir araya geldiler.
Arzu Alara'ya 40 uçurması...

40 gün önce kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çifti kızları için yalıda özel bir davet verdiler.
Cem '2' yaşında...

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ çifti oğulları Cem'in 2. yaşını özel bir davetle kutladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.