Güncel

Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.

07 Ekim 2022 Cuma
Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bahar Şer, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü bir markanın çantasına sahip olan Bahar Hanım, çantasını sanatçı Ahmet Güneştekin'e verdi. Bahar Şer için özel bir tasarıma imza atan Ahmet Güneştekin, çantayı şahmeran deseniyle boyadı. Bahar Şer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; "Kıymetli olan sanattır.! Canım abim dostum çok değerli sanatçı Ahmet Güneştekin her daim yanımda oldu. Her zaman dostluğunu hissettirdiğin için ama en çokta babamın sağlık sorunlarında yanımda yer alıp destek olurken, bana moral olması için çok sevdiğim Hermes çantalarımdan birini ölümsüzlük, sağlık, sıhhat ve nazarın sembolü olarak bilinen Şahmeran deseniyle benim için en kıymetli hatırayı yarattı. Çok teşekkür ederim." yazdı. Çantanın son hali ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Ahmet Güneştekin Bahar Şer Çanta tasarım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
Davetler Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bir kozmetik markasının özel etkinliğinde bir araya geldi.
Caddeler Caddelerde sonbahar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Bebek'te sonbaharın keyfini çıkardı.
Güncel Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
Jet Set Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
Magazin Hattı Kendine has lezzetleri dostları için pişirecek...

Pandemide mutfağa giren ve uzun süredir gastronomi ile ilgilenen Nurettin Hasman, her hafta farklı konseptte hazırladığı lezzetleri dostları ve lezzet düşkünleri için pişirecek
Magazin Hattı Merve Mermer'in AVM günü...

Mimar Merve Mermer, İstinye Park'ta objektiflere takıldı
Davetler Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
Magazin Hattı Kozmetik mücevherle birleşti...

Dünyaca ünlü kozmetik bir kozmetik markası, tasarımcı Ece Şirin'le muhteşem bir işbirliği yaptı
Davetler Türkiye'nin girişimcileri galada!

Girişimcilik ve iş dünyasının tanınmış simaları iki yılın ardından Giveback Gala gecesinde bir araya geldi.

Güncel Atölyede etkinlik...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam'la birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Moda tutkunları açılışta...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu hanımları özel etkinlikte buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.