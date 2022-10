Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bahar Şer, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü bir markanın çantasına sahip olan Bahar Hanım, çantasını sanatçı Ahmet Güneştekin'e verdi. Bahar Şer için özel bir tasarıma imza atan Ahmet Güneştekin, çantayı şahmeran deseniyle boyadı. Bahar Şer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; "Kıymetli olan sanattır.! Canım abim dostum çok değerli sanatçı Ahmet Güneştekin her daim yanımda oldu. Her zaman dostluğunu hissettirdiğin için ama en çokta babamın sağlık sorunlarında yanımda yer alıp destek olurken, bana moral olması için çok sevdiğim Hermes çantalarımdan birini ölümsüzlük, sağlık, sıhhat ve nazarın sembolü olarak bilinen Şahmeran deseniyle benim için en kıymetli hatırayı yarattı. Çok teşekkür ederim." yazdı. Çantanın son hali ise sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.