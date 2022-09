Deniz ve spor...

Su sporlarına meraklı olan ve tatillerini bu yönde organize eden cemiyet hayatının ünlü isimleri, yüzme ve kano gibi birçok heyecan dolu sporlara yöneliyorlar. Tam bir spor tutkunu olan ve hayatından sporu eksik etmeyen eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın eşi Fani Aysal her yıl farklı bir su sporu deneyerek hobilerini geliştiriyor. Yaz mevsimini en çok seven isimlerden birisi olan Bettina Machler, su sporlarına aşık... Yazları tekneden denize atladığı videolarla sosyal medyada dikkat çeken Machler, kanodan dalışa farklı su sporları deneyerek kendini geliştiriyor. Alara Koçibey de kano deneyen ünlü simalardan tatillerinde çocuklarıyla farklı etkinlikler yapan Koçibey kızıyla birlikte kano yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Bir deniz aşığı olan Yasemin Özilhan'da farklı sporları deneyerek yaz aylarına heyecan katıyor. Fit anne Yasemin Hanım, kano sporunda oldukça eğleniyor. Her yıl Kürek Sörfü yaparken görmeye alıştığımız Melis Çiftçi bu spora kızınıda alıştırmaya çalışıyor. Board’un üzerinde ayakta durarak kürek çeken Çiftçi ve kızının heyecanı gözlerinden okunuyor. Bodrum Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde yaz aylarını geçiren iş İnsanı Allan Hakko ve sevgilisi oyuncu Merve Oflaz çeşitli su sporlarıyla eğlenceli zaman geçiriyor. Uçurtma Sörfüne gönül veren Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ile birlikte sıkça Muğla'ya gidiyor. Uzun süre kendini sahilde dalgaya ve rüzgara bırakan Aslışah Alkoçlar, denize girerek stres atıyor. Pınar Sabancı ise Boğaz'da yapılacaklar listesinde başı çeken Kano sporunu deneyimleyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.