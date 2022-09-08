Yaz mevsiminde adrenalin dolu sporlar yapan cemiyet hayatının ünlü hanımları su sporlarındaki yeteneklerini ortaya koydu.
08 Eylül 2022 Perşembe
FANİ AYSAL
FANİ AYSAL FANİ AYSAL
FANİ AYSAL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
MELİS ÇİFTÇİ
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
PINAR SABANCI
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
MERVE OFLAZ
Deniz ve spor...
Yaz mevsiminde adrenalin dolu sporlar yapan cemiyet hayatının ünlü hanımları su sporlarındaki yeteneklerini ortaya koydu.
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