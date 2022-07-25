Güncel

Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!

Koç Topluluğu’nun “Hayaller Hedefimiz” diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın da katıldığı etkinlikle gerçekleşti.

25 Temmuz 2022 Pazartesi
Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!

Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında “Hayaller Hedefimiz” diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği kapsamında düzenlenen etkinlik, Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın ev sahipliğinde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe; Mart ayında bu alanda 5 yıllık taahhütlerini açıklayan 8 topluluk şirketin üst düzey yöneticileri ve proje ekipleri katıldı. Toplantıda konuşan İpek Kıraç; "Geleceğin meslekleri’ dediğimizde bu mesleklerin çoğunun teknoloji ve inovasyon alanında olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle; teknoloji ve inovasyon pozisyonlarındaki kadın çalışan ve yönetici oranlarımızı arttırmaya yönelik Topluluğumuzun üstlendiği öncü rol çok önemli ve değerli. Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. İşe alım uygulamalarımızı ve rakamlarımızı yakından takip etmek zorundayız. Yaratacağımız değişim ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte önemli bir rol model hayata geçireceğimize ve örnek gösterileceğimize inanıyorum. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor ve yaratmak istediğimiz değişimi ancak güçlerimizi birleştirdiğimizde sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok. Ben yanınızdayım ve destekçinizim.” dedi.

Koç Holding İpek Kıraç Hayaller Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!

Koç Topluluğu’nun “Hayaller Hedefimiz” diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın da katıldığı etkinlikle gerçekleşti.
Tatil Ayaydınlar'ın deniz keyfi...

Yoğun iş temposuna ara vererek soluğu Bodrum'da alan Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile birlikte deniz keyfi yaptı.
Magazin Hattı Tekne tutkunları bir arada...

iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts’in Türkiye distribütörü Karina Marine Group’un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması’nda bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Şık stil..

Emel Ayaydın
Güncel Özilhan'ın plaj tarzı!

Yasemin Özilhan, deniz kenarında çektirdiği fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Güncel Alkoçlar'ın Mikanos turu!

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle birlikte soluğu Mikanos'ta aldı.
Güncel Yakın dostlar Bodrum'da buluştu!

Pervin Ersoy yakın dostu Fulya Nayman'la Bodrum'da bir araya geldi.
Güncel Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.
Güncel Tatilde ailece kutlama...

Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif'in yeni yaşını ailece tatilde kutladı.
Güncel Eski eşler arasında 'Yasak Aşk' iddiası!

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Tatil Bodrum'da sezonu açtılar...

Bodrum'da tatil sezonunu açan iş insanı Ali Dürüst ile eşi Arzu Dürüst, botla tur attı.

Tatil Anne-oğul teknede...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı tatilden sonra rotasını çevirdiği Bodrum'da oğluyla tatiline devam ediyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.