Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!

Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında “Hayaller Hedefimiz” diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği kapsamında düzenlenen etkinlik, Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın ev sahipliğinde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe; Mart ayında bu alanda 5 yıllık taahhütlerini açıklayan 8 topluluk şirketin üst düzey yöneticileri ve proje ekipleri katıldı. Toplantıda konuşan İpek Kıraç; "Geleceğin meslekleri’ dediğimizde bu mesleklerin çoğunun teknoloji ve inovasyon alanında olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle; teknoloji ve inovasyon pozisyonlarındaki kadın çalışan ve yönetici oranlarımızı arttırmaya yönelik Topluluğumuzun üstlendiği öncü rol çok önemli ve değerli. Somut ve kapsamlı taahhütlerimizi hayata geçirme motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. İşe alım uygulamalarımızı ve rakamlarımızı yakından takip etmek zorundayız. Yaratacağımız değişim ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte önemli bir rol model hayata geçireceğimize ve örnek gösterileceğimize inanıyorum. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor ve yaratmak istediğimiz değişimi ancak güçlerimizi birleştirdiğimizde sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok. Ben yanınızdayım ve destekçinizim.” dedi.