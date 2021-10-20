Modaseverler koleksiyon için buluştu!

Dünyaca ünlü İtalyan Modaevi Fendi, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonu tanıtımını gerçekleştirdi. Kim Jones’un FENDI için tasarladığı ilk hazır giyim koleksiyonu olan Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonu, FENDI'nin anahtar kodlarına ve markanın mirasını kutlayan kadınlara saygı duruşunda bulunarak yepyeni bir soluk sunuyor. Ünlü markanın uzun zamandır tanımlayan feminen duruş ve savoir-faire becerisinden yararlanan Kim Jones, yeni bir perspektiften görülen olağanüstü bir İtalyan zarafeti sunuyor. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyonun tanıtım davetine iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınan isimleri katılım gösterdi. Pınar Hotiç, Ebru Sanver, Tuğçe Eyilik, Zeynep Germen, Sibel Kerimoğlu, Nuray Fenercioğlu davete katılan isimler arasında yer aldı.

Onur AYDIN