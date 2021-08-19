Güncel

BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.

20 Ağustos 2021 Cuma
BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın düzenlediği ve her yaz Bodrum’da geleneksel hale gelen alışveriş şenliği önceki gün girişimcileri bir araya getirdi. Bu yıl 3. kez Yalıkavak'ta gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe farklı sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına olanak sundu. BİKAP’ın Kurucusu Bilge Kuru tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine ünlü isimler de stantlarıyla katılarak markalarını Bodrumlularla buluşturdu. Karanbey İnşaat sponsorluğunda gerçekleşen şenlik yoğun ilgiyle karşılandı. Müzik direktörlüğünü Emrah Ekiz'in yaptığı BİKAP’a katılan misafirler alışverişin yanı sıra havuz ve güneşin keyfini sürdüler. BİKAP Alışveriş Şenliği'ne katılan ünlüler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Nuray Fenercioğlu gibi isimlerde vardı.

Onur AYDIN

BİKAP Bilge Kuru Pervin Ersoy BODRUM Nuray Fenercioğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz'da form tuttular

Alize Dinçkök ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu Bebek'te bir araya gelerek spor yaptı.
Davetler Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de, İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
Güncel Manavgat'ın yaralarını sardılar!

Neşe Gönül, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan ve Monik İpekel gönüllü olarak AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelerek Manavgat'taki çalışmalara katıldılar.
Güncel Ege'de keyifli tatil...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum akşamları...

İş insanı Leyla Alaton ile Ruken Mızraklı, yaz sezonunun sonlarında Bodrum'da akşam yemeğinde bir araya geldi
Güncel Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek!

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Mekanlar Karaköy'de Lübnan esintisi...

Güncel Toplusoy'un Bodrum günlüğü..

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Bodrum tatilinden yeni kareler paylaştı.
Haftanın Şıkları Şık uyum

Ahu Orakçıoğlu
Güncel Dostlarıyla Yunanistan'da bir arada...

Melisa von Faber Castell ile eşi Charles von Faber Castell, dostları Serra Türker ile Yunanistan'da bir araya geldi.
Güncel Koçibey'den sportif kutlama

Alara Koçibey, oğlu Renç Emre Uzan'ın yeni yaşını Boğaz'da birlikte kano yaparak kutladı.
Güncel Ailenin yeni üyesi...

Sosyetenin genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar, ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin yeni üyesini tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.