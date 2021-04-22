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Kosif'ten eğlenceli spor

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor öncesi çektiği eğlenceli pozlarını ınstagram hesabından paylaştı.

22 Nisan 2021 Perşembe
Kosif'ten eğlenceli spor

İş insanı Hakan Kosif'le evli olan Evelize Kosif, çocuklarından fırsat buldukça sosyal medyada zaman geçiriyor. Üç çocuğu olan Evelize Hanım, fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fırsat buldukça spor yapan ve sağlıklı yaşama çocuklarını da dahil ederek İkizleri Taylan, Eliza ve oğlu Theo'yu da yürüyüşlere çıkartan Evelize Kosif eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmail etmiyor. Spor öncesi evinde ayna önünde poz veren Kosif, sportif halleriyle takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.

evelize kosif spor Instagram

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