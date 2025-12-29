Neslişah'ın Sri Lanka anıları...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte çıktığı Sri Lanka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

29 Aralık 2025 Pazartesi

