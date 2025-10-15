Gisele Bündchen, sekiz aylık bebeği ve önceki evliliğinden olan iki çocuğuyla aile hayatına dair fotoğraflarını paylaştı.
Giriş: 15 Ekim 2025 Çarşamba
Bündchen'den 3 çocuklu hayat...
