Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Mucize isimli köpeği sahiplendiğini duyurdu.
Giriş: 03 Eylül 2025 Çarşamba
CAROLİNE KOÇ
GENEL
GENEL
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
Mucize'yi sahiplendi...
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Mucize isimli köpeği sahiplendiğini duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.