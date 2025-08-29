Ali Koç'un kalkan ziyafeti...

İş dünyasının önemli isimlerinden Ali Koç, yoğun iş temposuna Boğaz'da ara verdi. Koç, dostlarıyla balık sofrasına oturdu

Giriş: 29 Ağustos 2025 Cuma

ALİ KOÇ, BOĞAZ'DA DOSTLARIYLA BALIK ZİYAFETİ ÇEKTİ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Ali Koç'un kalkan ziyafeti...

İş dünyasının önemli isimlerinden Ali Koç, yoğun iş temposuna Boğaz'da ara verdi. Koç, dostlarıyla balık sofrasına oturdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ali Koç'un kalkan ziyafeti...

İş dünyasının önemli isimlerinden Ali Koç, yoğun iş temposuna Boğaz'da ara verdi. Koç, dostlarıyla balık sofrasına oturdu
Boyner'in dalış tutkusu...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, en sevdiği tutkusu dalış için arkadaşlarıyla bir araya geldi
Yoğun bakıma kaldırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Sabancı'nın yaz kombinleri ışıl ışıl...

Modayı yakından takip eden Nazlı Sabancı, 2025 yazına şıklığıyla damga vurdu
Koçibey, Yunan Adaları'nda...

Sosyetenin ünlü ismi Alara Koçibey, Renç Emre ve Jasmine Paris’le tatilde
Boşanmada tazminat krizi...

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çifti, yaşadıkları deniz kazasının ardından evlerini ayırmıştı. Ünlü çiftin, boşanmak için tazminatta anlaşamadığı iddia edildi
Bodrum'da tatilde...

İş insanı Kaya Ersu, Bodrum'da sevgilisi Ebru Yücebaşoğlu ile tatil yapıyor
Patroniçe mavi sularda...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı yaz tatilinin son günlerini Bodrum'da geçiriyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.