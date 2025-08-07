Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Çiğdem Sabancı, modacı Melda Aksu'nun davetinde alışveriş yaptı
Giriş: 07 Ağustos 2025 Perşembe
ÇİĞDEM SABANCI
ÇİĞDEM SABANCI, MELDA AKSU
MELDA AKSU, ÇİĞDEM SABANCI
GÜLŞAH ÇINAR, MELDA AKSU
BURCU ŞENDİR
Sabancı'nın tatil alışverişi
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Çiğdem Sabancı, modacı Melda Aksu'nun davetinde alışveriş yaptı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.