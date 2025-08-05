Bodrum müdavimlerinden genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Gezer ile Hebil Koyu'nda tatil yaptı.
Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
MURAT-NAZLI GEZER
MURAT-NAZLI GEZER
MURAT-NAZLI GEZER
MURAT-NAZLI GEZER
MURAT-NAZLI GEZER
MURAT-NAZLI GEZER
Hebil Koyu'nda serinlediler...
Bodrum müdavimlerinden genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Gezer ile Hebil Koyu'nda tatil yaptı.
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