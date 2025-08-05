İbiza'da buluştular

Ünlü milyarder Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, Ibiza'da demirli lüks yatlarında Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi misafir etti.

Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı

JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ

LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI

JEFF BEZOS, LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI

LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI

LEONARDO DICAPRIO

LEONARDO DICAPRIO

LEONARDO DICAPRIO

LEONARDO DICAPRIO

İbiza'da buluştular

Ünlü milyarder Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, Ibiza'da demirli lüks yatlarında Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi misafir etti.

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