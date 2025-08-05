Ünlü milyarder Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, Ibiza'da demirli lüks yatlarında Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi misafir etti.
Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI
JEFF BEZOS, LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI
LEONARDO DICAPRIO, VITTORIA CARETTI
LEONARDO DICAPRIO
LEONARDO DICAPRIO
LEONARDO DICAPRIO
LEONARDO DICAPRIO
İbiza'da buluştular
Ünlü milyarder Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, Ibiza'da demirli lüks yatlarında Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi misafir etti.
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