İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.
Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
FİKRET ÖZTÜRK
MEHMET AYGÜN
MEHMET ZİYLAN
NURTEN, TUNA, FİKRET ÖZTÜRK
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
CEMİL SÖNMEZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Golf severler sahada buluştu
İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.
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