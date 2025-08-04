Genç iş insanı Fethi Kamışlı, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı.
Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
Bodrum'da arkadaşlarıyla...
Genç iş insanı Fethi Kamışlı, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı.
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