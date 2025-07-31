Ünlü yıldızı sahnede izlediler

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'i sahnede izledi.

Giriş: 31 Temmuz 2025 Perşembe

VAKKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO KIZ ARKADAŞI NAZLI KAYAASLAN İLE JUSTIN TIMBERLAKE KONSERİNE GİTTİ.

KONSER İÇİN HEYECANLI OLAN CEM HAKKO, KONSERİ ÖN SIRALARDAN İZLEDİ.

CEM HAKKO

CEM HAKKO

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JUSTIN TIMBERLAKE MASLAK İTÜ'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU.

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

Ünlü yıldızı sahnede izlediler

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'i sahnede izledi.

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