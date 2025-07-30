Tatil için Bodrum'da olan Sernur Çiftçi kızı Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu ile akşam yemeğine çıktı.
Giriş: 30 Temmuz 2025 Çarşamba
ALİZE DİNÇKÖK, SERNUR ÇİFTÇİ, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
Bodrum'da aile yemeği...
Tatil için Bodrum'da olan Sernur Çiftçi kızı Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu ile akşam yemeğine çıktı.
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