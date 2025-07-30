Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı ile çıktığı Monako tatilinde pembe şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.
Giriş: 30 Temmuz 2025 Çarşamba
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancı'nın 'Monako' tarzı...
Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı ile çıktığı Monako tatilinde pembe şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.
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