ELİF DÜRÜST
Bodrum müdavimi Elif Dürüst, tatilde verdiği bikinili pozlarını 'Genlerimi seviyorum' notuyla paylaştı.
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Londra'da yaşayan iş insanı Dikran-Yasemin Masis çifti tatil için Bodrum'a geldi.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı, mega yatında Dilek Türker ve Ece Kurdoğlu'yla birlikte tatil yaptı.
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök yeni sevgilisi Hande Demir ile Bodrum'da objektiflere yakalandı.
Bodrum'da tekneyle açılan Yasemin Özilhan, denizin keyfini çıkardı.
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