Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler oğlu Ralf Baler ile İtalya'da volkanik bir dağa tırmandı.
Giriş: 25 Temmuz 2025 Cuma
ETEL, RALF BALER
ETEL BALER
ETEL, RALF BALER
GENEL
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Volkanik dağ turu...
Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler oğlu Ralf Baler ile İtalya'da volkanik bir dağa tırmandı.
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