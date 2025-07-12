Ailece sörf yaptılar

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Akoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte Muğla'da uçurtma sörfü yaptı.

Giriş: 12 Temmuz 2025 Cumartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

Ailece sörf yaptılar

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Akoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte Muğla'da uçurtma sörfü yaptı.

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Akoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte Muğla'da uçurtma sörfü yaptı.
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