Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Akoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte Muğla'da uçurtma sörfü yaptı.
Giriş: 12 Temmuz 2025 Cumartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Ailece sörf yaptılar
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslışah Akoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte Muğla'da uçurtma sörfü yaptı.
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