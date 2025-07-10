Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel Yalıkavak'ta HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Giriş: 10 Temmuz 2025 Perşembe
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
Sabancı, sevgilisiyle Bodrum'da...
Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel Yalıkavak'ta HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
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