Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, yoğun iş temposunun stresini Bodrum'da atıyor.
Giriş: 03 Temmuz 2025 Perşembe
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
İş stresini Bodrum'da atıyor...
Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, yoğun iş temposunun stresini Bodrum'da atıyor.
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