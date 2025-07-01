Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel tatil sezonunu Cannes'da açtı.
Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı ve Erçel Cannes tatilinde...
Genç iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel tatil sezonunu Cannes'da açtı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.