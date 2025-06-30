Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracat rekortmeni firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.
Giriş: 30 Haziran 2025 Pazartesi
TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ
TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ
TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE, AHMET NAZİF ZORLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE, ALİ KİBAR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
GENEL
GENEL
İş insanlarına özel ödül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracat rekortmeni firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.
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