Patron tatilde...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Giriş: 28 Haziran 2025 Cumartesi

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

GENEL

Patron tatilde...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır süren protestolara rağmen evlendi.
Sabancı'nın gece turu...

İş insanı Ali Sabancı, önceki gece Bebek'te otelden çıkarken objektiflere yansıdı.
Patron tatilde...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Yılın düğününe ünlü akını...

20 milyon dolarlık düğünleri için Venedik'e giden milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in davetlileri, üç gün sürecek düğün için Venedik'e akın etmeye başladı.
Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.