Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Giriş: 28 Haziran 2025 Cumartesi
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
GENEL
Patron tatilde...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bodrum'da demirlediği özel teknesinde tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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