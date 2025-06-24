Geçtiğimiz gün Bodrum'da demirli teknelerinde 38. yaşını ailesiyle kutlayan iş insanı Hacı Sabancı, İstanbul'a döner dönmez yalıda yeniden pasta kesti.
Giriş: 24 Haziran 2025 Salı
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
ARZU SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancı'ya çifte kutlama...
Geçtiğimiz gün Bodrum'da demirli teknelerinde 38. yaşını ailesiyle kutlayan iş insanı Hacı Sabancı, İstanbul'a döner dönmez yalıda yeniden pasta kesti.
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