Sabancı'ya çifte kutlama...

Geçtiğimiz gün Bodrum'da demirli teknelerinde 38. yaşını ailesiyle kutlayan iş insanı Hacı Sabancı, İstanbul'a döner dönmez yalıda yeniden pasta kesti.

Giriş: 24 Haziran 2025 Salı

HACI-NAZLI SABANCI 

HACI-NAZLI, ARZU ALARA SABANCI 

HACI-NAZLI SABANCI 

HACI-NAZLI SABANCI 

ARZU SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI 

HACI-NAZLI SABANCI 

HACI-NAZLI SABANCI 

HACI-NAZLI SABANCI 

Sabancı'ya çifte kutlama...

Geçtiğimiz gün Bodrum'da demirli teknelerinde 38. yaşını ailesiyle kutlayan iş insanı Hacı Sabancı, İstanbul'a döner dönmez yalıda yeniden pasta kesti.

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Sabancı'ya çifte kutlama...

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