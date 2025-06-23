Genç Sabancı'nın yaz tatili...

Cemiyet hayatının geç kuşak temsilcilerinden Kerim Sabancı yaz tatili için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla eğlendi.

Giriş: 23 Haziran 2025 Pazartesi

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

KERİM SABANCI 

Genç Sabancı'nın yaz tatili...

Cemiyet hayatının geç kuşak temsilcilerinden Kerim Sabancı yaz tatili için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla eğlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Kate Hudson Yunanistan'da tatil yaptı

Üç çocuk annesi Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan sahilinde deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Genç Sabancı'nın yaz tatili...

Cemiyet hayatının geç kuşak temsilcilerinden Kerim Sabancı yaz tatili için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla eğlendi.
Hakko, sevgilisiyle Bebek'te...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile hafta sonu Bebek'te dolaşırken HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Boğaz'da buluştular...

Evelize Kosif ve Hilal Kosif dostlarıyla Boğaz'daki bir mekanda bir araya geldi.
Yalısında Nehammer Ailesi'ni ağırladı

Ender Mermerci, Avusturya eski Başbakanı Karl Nehammer ve eşi Katharina Nehammer’i İstanbul'daki evinde ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.