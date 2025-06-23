Cemiyet hayatının geç kuşak temsilcilerinden Kerim Sabancı yaz tatili için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla eğlendi.
Giriş: 23 Haziran 2025 Pazartesi
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI
Genç Sabancı'nın yaz tatili...
Cemiyet hayatının geç kuşak temsilcilerinden Kerim Sabancı yaz tatili için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla eğlendi.
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