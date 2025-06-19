Ünlü oyuncu Megan Fox ile geçen yıl kasım ayında hamileyken ayrıldığı eski sevgilisi Machine Gun Kelly, 3 aylık bebeklerinin adını açıkladı
Giriş: 19 Haziran 2025 Perşembe
MEGAN FOX
MEGAN FOX
MEGAN FOX
MEGAN FOX
MEGAN FOX
MEGAN FOX
Bebeğinin adını açıkladı
Ünlü oyuncu Megan Fox ile geçen yıl kasım ayında hamileyken ayrıldığı eski sevgilisi Machine Gun Kelly, 3 aylık bebeklerinin adını açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.