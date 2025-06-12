Genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Çarmıklı Gezer ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da...
Giriş: 12 Haziran 2025 Perşembe
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
Bodrum'da koyu sohbet...
Genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Çarmıklı Gezer ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da...
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