Amerika'daki bir festivalde sahne alan dünya yıldızı Jennifer Lopez'in hayranları 5 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek konser için gün sayıyor.
Giriş: 11 Haziran 2025 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
İstanbul'da heyecanlı bekleyiş
Amerika'daki bir festivalde sahne alan dünya yıldızı Jennifer Lopez'in hayranları 5 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek konser için gün sayıyor.
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