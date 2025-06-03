Kızlarıyla Bebek'te...

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Giriş: 03 Haziran 2025 Salı

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Kızlarıyla Bebek'te...

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı kızlarıyla birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

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