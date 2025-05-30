Madonna, gece yarısı müzeyi ziyaret etti

"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.