Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Sosyal Etki Ve Zirve etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
Giriş: 30 Mayıs 2025 Cuma
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton konuşmacı oldu
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Sosyal Etki Ve Zirve etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
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