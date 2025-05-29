Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber, kurucusu olduğu güzellik markasını 1 milyar dolara sattı.
Giriş: 29 Mayıs 2025 Perşembe
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
Hailey Bieber, güzellik markasını sattı
Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber, kurucusu olduğu güzellik markasını 1 milyar dolara sattı.
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