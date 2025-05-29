Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in geçtiğimiz haftalarda tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfi bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.
Giriş: 29 Mayıs 2025 Perşembe
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
GENEL
6.5 milyonluk tren tatili...
Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in geçtiğimiz haftalarda tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfi bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.
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