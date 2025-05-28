Akademisyen Başak, son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi kurucularından Profesör Doktor Oya Başak ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 28 Mayıs 2025 Çarşamba

SUZAN, GÜLER SABANCI

CEM-ÜMİT BOYNER

DERİN MERMERCİ

FARUK SÜREN

LEYLA ALATON

TANSA EKŞİOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

PROF. DR. OYA BAŞAK

Akademisyen Başak, son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi kurucularından Profesör Doktor Oya Başak ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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