Boğaziçi Üniversitesi kurucularından Profesör Doktor Oya Başak ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 28 Mayıs 2025 Çarşamba
SUZAN, GÜLER SABANCI
CEM-ÜMİT BOYNER
DERİN MERMERCİ
FARUK SÜREN
LEYLA ALATON
TANSA EKŞİOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
PROF. DR. OYA BAŞAK
Akademisyen Başak, son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi Üniversitesi kurucularından Profesör Doktor Oya Başak ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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