Abu Dhabi'de Final Four konukları oldular

İş insanları Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç, Nezih Barut, Hamdi Akın ve Levent Kızıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.

Giriş: 26 Mayıs 2025 Pazartesi

ALİ KOÇ, LEVENT KIZIL

NEZİH BARUT, HAMDİ AKIN LEVENT KIZIL

NEZİH BARUT, HAMDİ AKIN

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Abu Dhabi'de Final Four konukları oldular

İş insanları Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç, Nezih Barut, Hamdi Akın ve Levent Kızıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.

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