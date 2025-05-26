İş insanları Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç, Nezih Barut, Hamdi Akın ve Levent Kızıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.
Giriş: 26 Mayıs 2025 Pazartesi
ALİ KOÇ, LEVENT KIZIL
NEZİH BARUT, HAMDİ AKIN LEVENT KIZIL
NEZİH BARUT, HAMDİ AKIN
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Abu Dhabi'de Final Four konukları oldular
İş insanları Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç, Nezih Barut, Hamdi Akın ve Levent Kızıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.
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