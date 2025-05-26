Abu Dhabi'de Final Four konukları oldular

İstanbul Modern’e Avrupa’dan müzecilik ödülü

Uluslararası kültür ve mimarlık çevrelerinde övgüyle karşılanan ve prestijli listelere giren İstanbul Modern, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü'nün sahibi oldu.