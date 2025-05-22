İş insanı Hikmet Albayrak'ın oğulları Galatasaray'ın yıldız futbolcularıyla bir araya geldiler.
Giriş: 22 Mayıs 2025 Perşembe
KAAN ALBAYRAK
KAAN ALBAYRAK
HİKMET, KAAN ALBAYRAK
Albayrak şampiyonlarla buluştu
İş insanı Hikmet Albayrak'ın oğulları Galatasaray'ın yıldız futbolcularıyla bir araya geldiler.
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