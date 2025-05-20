Zeynep Üstünel, eşi Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel'in doğum gününü Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte coşkuyla kutladı.
Giriş: 20 Mayıs 2025 Salı
HALDUN-ZEYNEP, MİNA, MERVE ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP, MİNA, MERVE ÜSTÜNEL
HALDUN ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP, MİNA, MERVE ÜSTÜNEL
GENEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
Üstünel'e beş yıldızlı kutlama...
Zeynep Üstünel, eşi Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel'in doğum gününü Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte coşkuyla kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.