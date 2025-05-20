İş insanı Hakan Kosif ile eşi Evelize Kosif İngiltere'de tatil yaptı.
Giriş: 20 Mayıs 2025 Salı
HAKAN-EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler Londra'da...
İş insanı Hakan Kosif ile eşi Evelize Kosif İngiltere'de tatil yaptı.
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