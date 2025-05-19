Yurt dışı seyahat rotası olarak Avrupa'yı seçen ünlü isimler tatilin tadını çıkarıyor
Giriş: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
ETEL BALER, YAZ SEZONUNU İSPANYA'DA AÇTI
HACI - NAZLI SABANCI ÇİFTİ TATİL ROTASI OLARAK AVRUPA'YI SEÇTİ
ASLI GÜMÜŞEL, SİCİLYA'NIN YEMYEŞİL DOĞASINA HAYRAN KALDI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Seyahat rotaları Avrupa...
Yurt dışı seyahat rotası olarak Avrupa'yı seçen ünlü isimler tatilin tadını çıkarıyor
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